Départs en vacances : pourquoi il ne faut pas jeter ses mégots sur la route

De nouveaux départs en vacances sont attendus ce samedi mais aussi de nombreux retours. Bison futé voit rouge ce week-end et prévoit de longues heures dans les bouchons, dont certains profiteront pour griller quelques cigarettes. Pourtant, attention, on ne jette pas ses mégots par la fenêtre, car en plus du déchet que cela génère, le risque est surtout de provoquer un incendie.

Sur l'autoroute A8 dans le Var, les mégots de cigarettes sont la cause de 95% des incendies. Le feu se déclare en effet sur des terre-pleins centraux, en bordure de bois ou sur des aires de repos, comme l'explique le commandant des sapeurs pompiers du Var, Delphine Vienco. "Cela peut paraître anodin, mais un mégot de cigarette à proximité de végétation peut déclencher un incendie. Ce n'est pas un mythe, assure-t-elle. Ici la végétation est très sèche et notre région est soumise à de forts vents, avec des taux d'humidité qui sont très bas. Donc les conditions sont réunies pour que la moindre étincelle puisse entraîner un développement de feu parfois catastrophique".

12 ans à se décomposer

Selon une étude, un fumeur sur trois déclare jeter son mégot par la fenêtre de la voiture, soit environ 100 mégots sur chaque kilomètre et dans les deux sens de circulation. Pour Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroutes, l'attitude à adopter est pourtant très simple. "Si on fume en voiture, on garde ses mégots dans un cendrier de poche le temps de trouver une poubelle. Il y en a sur toutes les aires du réseau Vinci Autoroutes. Donc environ toutes les dix minutes on peut s'arrêter pour mettre ses déchets dans la poubelle", affirme-t-elle.

Jeter sa cigarette par la fenêtre peut déclencher un départ de feu et provoquer de graves perturbations sur le réseau autoroutier comme des bouchons ou des coupures de voies. Mais l'impact environnemental est surtout effrayant : un mégot met environ 12 ans à se décomposer et pollue 500 litres d'eau.