Départs en vacances : déjà du monde sur les routes

Le trafic se densifie samedi matin sur les autoroutes du pays en ce premier week-end des vacances scolaires, synonyme de départs, la journée étant classée rouge sur tout le territoire par Bison Futé. En milieu de matinée, le temps de parcours entre Lyon et Orange (Vaucluse) était déjà rallongé d'environ une heure sur l'A7, avec un bouchon étalé sur 74 kilomètres entre le péage de Vienne et le sud de Valence.

Des ralentissements sont aussi signalés sur l'A6 en provenance de Paris, en particulier entre Mâcon et Villefranche-sur-Saône au nord de Lyon, ainsi que sur l'A54 vers Nîmes, sur l'A10 autour d'Orléans, ainsi qu'en région parisienne et dans les agglomérations de Lyon, Bordeaux, Toulouse et Rennes principalement.

Circulation sur tous les grands axes en direction du Sud

Le pic du trafic est attendu pour la mi-journée et les automobilistes devront s'armer de patience pour parvenir à destination. "La circulation sera dense sur la plupart des grands itinéraires en direction du Sud et des régions côtières", avait prévenu Bison Futé dans la semaine.

Alors que depuis vendredi, 26 fourgons accidentés de Vinci Autoroutes sont exposés sur l'aire de Montélimar sur l'A7 pour alerter les automobilistes des dangers, un nouvel accident s'est produit samedi matin sur l'A9 au niveau d'Agde (Hérault), le 19e depuis le début de l'année, déplore le gestionnaire du réseau dans le sud de la France.