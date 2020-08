Départs en vacances : beaucoup de monde sur les routes samedi matin

Attention sur les routes ! Comme chaque année, le chassé-croisé entre "juillettistes" et "aoûtiens" risque d'être synonymes de nombreux kilomètres de bouchons, au point que Bison futé a classé la journée noir dans le sens des départs et orange dans le sens des retours. Les Français ont voulu partir en vacances cet été, mais nombreux sont ceux qui privilégient leurs voitures pour rejoindre leur lieu de villégiature, car le Covid-19 a chamboulé les habitudes de vacances.

Le Covid-19 favorise le tourisme intérieur

Dès 7 heures du matin, les voitures roulaient déjà au pas sur l'A7 au sud de Lyon, a constaté Europe 1. Sur la route, beaucoup de voyageurs sont partis très tôt de Normandie, d’Île-de-France, mais aussi de Belgique, comme Christine et sa famille, qui sont partis vendredi soir. "On est partis à 20 heures hier, car on préfère rouler de nuit", explique-t-elle à notre micro. "Avec deux enfants, on estime que c'est plus calme, mais c'est la première fois depuis une dizaine d'années qu'on voit autant de monde".

Sur l'aire d'autoroute de Saint-Rambert-d'Albon, la station était pleine à craquer au petit matin, au point qu'il était compliqué de se garer. Mais cette augmentation soudaine de la fréquentation est aussi liée à l'épidémie. Christian, de Seine-Saint-Denis, avait prévu de partir à l'étranger avec sa famille, mais, par mesure de sécurité, il a "tout annulé". Plutôt que l'Italie, il a choisi de prendre une location à Avignon. "C'est la première fois qu'on part en France depuis 2005. Je n'avais pas pris ma voiture pour partir en vacances depuis 15 ans !"

Les conditions de circulation ne vont faire qu'empirer

Et avec ses enfants, jusqu'à l'arrivée à bon port, il va falloir être très patient. La journée s'annonce très longue pour tous les automobilistes. Par exemple, entre Montélimar et Orange, on constatait à 7 heures ce matin une heure et vingt minutes de trajet au lieu de 35 minutes d’habitude. Jusqu'à 19 heures, il va falloir prendre son mal en patience dans la vallée du Rhône. Au fil de la journée, les conditions de circulation ne vont faire qu'empirer dans le sens des départs et des retours. Les trajets seront très, très longs, notamment pour ceux qui quitteraient de grandes métropoles. Il est même conseillé d'attendre la soirée pour prendre la route.

Certaines autoroutes sont à éviter : l'A7, l'A10 entre Orléans et Bordeaux, mais aussi au sud de l’île de France, l'A13 entre Rouen et Caen, l'A75 entre Clermont-Ferrand et Montpellier, mais aussi au tunnel du Mont Blanc en direction de l'Italie.