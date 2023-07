Départs en vacances : après un long trajet, les vacanciers arrivent à bon port

La route a été longue pour bon nombre de Français en ce deuxième week-end de départs en vacances avec un samedi classé rouge par Bison Futé. Le trafic a été inhabituellement dense à la mi-journée avec jusqu'à 600 kilomètres de bouchons. Alors désormais, les vacanciers sont arrivés à bon port. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue dans les Vosges, au bord du lac de Pierre-Percée, où les touristes sont bien heureux de pouvoir décompresser du travail.

"Franchement, c'est top"

Sur place, il y a notamment beaucoup de voyageurs venus en camping car pour arpenter tranquillement les Vosges au cours des prochains jours, à l'image de Dorian, arrivé de Strasbourg avec ses deux enfants. "On a ramené un petit kayak, puis des petits jeux pour jouer comme les raquettes. Et voila, on a aussi le Mille Bornes et le UNO et on fera ça dans le camping car", se réjouit le père de famille au micro d'Europe 1. Juste à côté, Mathieu et son fils Tino ont déballé tout l'équipement pour partir à la pêche. "Il faut tenir le fil, la tresse, ouvrir le frein et après on lance la ligne", explique le jeune garçon.

Pour l'instant, aucun poisson n'a encore mordu. Cela risque de faire un peu juste pour le dîner, mais le papa, Mathieu, pense tout de même passer une bonne soirée. "Il y a la bonne ambiance avec les vacanciers venus en camping car. Il y a l'apéro un peu à gauche, à droite, et c'est bien. Les gens sont contents d'être là, au bord de l'eau, au soleil. Franchement, c'est top", se réjouit-il. Et pour accompagner l'apéro, faute de poisson, ce sont des saucisses qui sont en train de griller. Alors évidemment, pas de barbecue au charbon, car les feux sont interdits ici dans les Vosges, mais des saucisses aux barbecues à gaz.