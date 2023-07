Départs en vacances : un drapeau rouge hissé par Bison Futé pour la circulation ce samedi

Ce week-end de mi-juillet, il faudra s'armer de patience sur la route, car retours et départs en vacances en masse sont anticipés. Un drapeau rouge est alors hissé pour les départs par Bison Futé sur cette journée de samedi. Tous les principaux axes seront encombrés, mais certains plus que d'autres, comme l'A7 en direction de Lyon. L'A63 entre Bordeaux et Bayonne et l'A9 en direction de l'Espagne seront aussi très fréquentés.

Des premiers bouchons se forment à la sortie de Paris

S'il était conseillé de quitter l'Île-de-France avant 7 heures du matin, des premiers bouchons commencent déjà à se former, notamment sur l'A6 à la sortie de Paris, au niveau de la porte de Gentilly. Si vous allez vers le sud, ça se gâte également sur l'A39 située juste après Dijon et témoin d'un ralentissement d'une dizaine de kilomètres en direction de Lyon.

Enfin, si vous avez choisi de partir en Italie, attendez-vous à patienter un peu. Une dizaine de minutes d'attente est annoncée au péage du tunnel du Mont-Blanc. Pour le reste, le trafic reste encore fluide à cette heure, mais de nombreux bouchons sont attendus dans le courant de la matinée jusqu'en milieu d'après-midi. Les vacances approchent, il ne vous reste plus qu'à être prudent et patient au volant.