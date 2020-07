Départs en vacances : quelles sont les prévisions de trafic pour ce week-end ?

Une circulation difficile vendredi et samedi. Il faudra faire preuve de patience ce week-end dans le sens des départs, pour ce troisième week-end du mois de juillet. D'après les prévisions de Bison Fûté, la circulation a été classée orange ce vendredi pour l'ensemble du territoire.

Toute la France classée rouge samedi dans le sens des départs

Mais c'est samedi que le trafic sera le plus dense dans le sens des départs, puisque tout le pays est rouge. Depuis l'Île-de-France, l'A13, l'A11 et l'A10 seront particulièrement chargées, tout comme l'A6.

"La circulation sera très difficile, en particulier, dans la vallée du Rhône sur les autoroutes A7 en direction de Lyon et de Marseille et sur l’A9 le long de la Méditerranée. Des problèmes de circulation sont attendus également vers la côte Atlantique sur l’autoroute A10", précise Bison Fûté. Il est donc conseillé de quitter les grandes métropoles avant 9h, et d'éviter les axes les plus populaires.

Quant aux retours, Bison Fûté voit vert samedi, excepté sur le quart nord-est du pays ou l'orange prime. Il est conseillé d'éviter l'A13 entre Caen et Rouen, l'A84 entre Rennes et Caen, mais aussi le tunnel du Mont-Blanc et l'A1 entre Lille et Paris.

Les indicateurs au vert dimanche

Le dimanche sera beaucoup plus calme sur les autoroutes françaises. Bison Fûté a classé la journée verte aussi bien dans le sens des départs que celui des retours. Aucune difficulté particulière n'est donc à prévoir.