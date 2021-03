16 départements reconfinés : lycées en demi-jauge, écoles et collèges ouverts normalement

Un confinement, mais des écoles ouvertes. Lors d'une nouvelle conférence de presse sanitaire, le Premier ministre Jean Castex a certes annoncé un nouveau tour de vis pour 16 départements afin de lutter contre le Covid-19, mais il a précisé que les écoles y resteraient ouvertes pour "préserver autant que possible l’éducation de nos enfants".

Ainsi, "les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges fonctionneront donc normalement. Pour les lycées qui sont déjà pour plus des deux tiers, en demi-jauge, ils basculeront en totalité dans ce fonctionnement", a indiqué le chef du gouvernement.

L'EPS maintenue

En revanche, l'éducation physique et sportive, sur le temps scolaire, "pourra reprendre normalement", a déclaré Jean Castex. "Pour tenir compte des besoins des élèves, nous assouplirons (...) les conditions dans lesquelles l'activité sportive des mineurs pourra être pratiquée : l'éducation physique et sportive, sur le temps scolaire, pourra reprendre normalement et les activités sportives extra-scolaire en plein air des mineurs seront maintenues", a dit le chef du gouvernement.