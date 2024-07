Départ en vacances d'été : les juilletistes déjà sur le départ à la gare Montparnasse

Boulot, stress et météo capricieuse de ces dernières semaines… Louise estime avoir bien mérité ces trois semaines dans un camping en Charente-Maritime. "Je suis vraiment super excité puisque je croyais que je n'allais pas pouvoir y aller. Je suis trop contente ! Je vais pouvoir profiter des copines du soleil ! C'est vraiment, c'est trop bien", se réjouit la jeune femme.

"Le plan là, c'est bronzer sur la plage et prendre des petits cocktails"

Même excitation pour Sam, valise à la main qui se prépare à partir vers le sud-ouest avec un programme un peu moins reposant. "En ce moment, je bosse beaucoup donc je suis content. En plus je pars avec un pote et on s'est pas vu depuis longtemps. On va faire la fête et faire criser mon banquier parce qu'il ne va pas être heureux du compte en banque à la fin", ironise-t-il.

Des vacanciers qui ne seront pas à Paris dimanche pour voter. Alors beaucoup ont pris leurs précautions, comme Lou, soucieuse de remplir son devoir de citoyenne. "J'ai fait procuration à ma mère. J'avais anticipé. Heureusement parce que, à la gendarmerie, il y avait énormément de monde. Donc là mes vacances, je sais que tout va être donc parfait. Et le plan là, c'est bronzer sur la plage et prendre des petits cocktails", livre-t-elle au micro d'Europe 1.

Une joie et une impatience partagée par tous les voyageurs dans la gare Montparnasse, pressés de retrouver les plages, le soleil et les longues soirées d'été.