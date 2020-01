Denis raconte pourquoi il veut changer de sexe : "Je suis prêt et déterminé"

TÉMOIGNAGE

Dans la Libre antenne, au micro d'Olivier Delacroix sur Europe 1, Denis raconte pourquoi il souhaite changer de sexe. Dans son enfance, il a subi les moqueries des autres, et s'est toujours plus senti femme qu'homme. Ces derniers mois, ce sentiment s'est renforcé suite à sa rencontre avec son compagnon actuel, qu'il décrit comme l'homme de sa vie, et qu'il lui a demandé d'opérer ce changement. Denis vient d'entamer les démarches pour changer de sexe. Voici son témoignage :

"Ce soir je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Ce n'est pas évident d'en parler mais c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'étais enfant. J'ai vécu une enfance difficile et maintenant j'aimerais changer de sexe et pouvoir vivre ma sexualité sereinement sans avoir de problèmes. C'est un processus de longue haleine, qui va se faire en plusieurs étapes mais je suis prêt et déterminé à le faire.

Comme j'étais le seul garçon de ma famille, tout le monde se moquait de moi et me rejetait en disant que j'étais une tapette. J'ai eu trois sœurs, et c'est le moment où la féminité est apparue. Je pense que ma mère a dû s'en rendre compte. Maintenant, mes parents ne sont plus là mais comme j'avais un lien fusionnel avec ma mère, je pense qu'elle sentait quelque chose. Mais c'est un sujet délicat à aborder avec ses parents. Je suis quelqu'un de réservé, timide et renfermé. J'en ai parlé à mes sœurs, deux d'entre elles acceptent mais la troisième ne l'accepte pas donc c'est assez difficile à vivre. Elle ne veut pas en entendre parler car elle dit qu'il y a des risques.

Entendu sur europe1 : "Pour l'homme de ma vie, c'est très important"

J'aimerais que ce soit accepté surtout par mes sœurs et mes amis proches. Je fais ça pour moi et aussi pour quelqu'un que j'ai rencontré, qui est connu et dont je ne peux pas dire le nom malheureusement. C'est l'homme de ma vie, je l'aime et il me le demande. Pour lui, c'est quelque chose de très très important.

Je ne suis pas quelqu'un qui se confie facilement. Je préfère garder les choses pour moi. Je suis très discret sur ça. Quand j'en ai parlé à mes amis, je ne leur ai pas dit que c'était l'homme de ma vie qui m'en avait parlé. Je leur ai dit que j'avais vécu un choc quand j'étais jeune et que je me voyais en femme donc que c'était important pour moi de me féminiser et de devenir une femme.

Entendu sur europe1 : "Je suis déterminé et j'irai jusqu'au bout"

Enfant, j'étais mal dans ma peau, mon sexe ne me convenait pas, mes poils non plus. J'ai subi la méchanceté humaine. Mais avec le temps, ça a forgé mon caractère et je suis devenu quelqu'un de fort avec un charisme imposant. Je suis Balance, je suis déterminé et j'irai jusqu'au bout.

Changer de sexe est une idée que j'ai depuis l'enfance mais je n'en ai pas beaucoup parlé quand j'étais jeune. Je sentais que je n'étais pas bien dans la peau d'un homme. Depuis quelques mois, l'idée trotte dans mon esprit. Et depuis que l'homme de ma vie m'en a parlé, je me suis dit que ce serait une expérience intéressante.

Entendu sur europe1 : "Elles m'ont dit 'vas-y fonce!'"

Le seul hic c'est de savoir à combien revient l'opération et ça peut engendrer des conséquences dramatiques au niveau financier. Donc il faut bien y réfléchir. J'ai vu un endocrinologue qui m'a prescrit un bilan sanguin et un courrier qu'il a transmis au psychiatre. Après, il faut que je vois avec le psychiatre pour le traitement hormonal et pour un suivi psychologique pendant plusieurs mois.

J'ai connu beaucoup de malheurs dans ma vie et aujourd'hui je remonte la pente grâce à ma force de caractère et grâce aux gens qui m'ont aidé. J'en ai parlé à mes amies chanteuses, Dominique Dussault et Patricia Lavila, qui sont des personnes que j'admire énormément. Elles me soutiennent et elles m'encouragent dans mon projet. Elles m'ont dit 'vas-y fonce!'."