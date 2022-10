Koba LaD, Joey Starr, Soprano... Quand les rappeurs aident les élèves à réviser

Le rap pour lutter contre le décrochage scolaire, qui touche chaque année près de 100.000 jeunes ? C’est une méthode qui fait des émules sur le web et qui est également de plus en plus plébiscitée par les enseignants. Des cours de physique-chimie, d'histoire, et de philosophie "rapés" font ainsi le buzz sur le web. Et certains professeurs utilisent ces vidéos avec leurs élèves pour réviser une formule de physique-chimie, retenir un théorème ou expliquer un concept de philosophie.

Le Roi Soleil raconté en rap

Koba LaD, artiste très en vogue auprès des adolescents, rappe ainsi sur la journée de Louis XVI. Il commence ainsi : "Les journées du Roi Soleil sont toutes complètement organisées. Il suit un programme strict préparé par ses officiers". Ce morceau, diffusé pour la première fois fin septembre, est né d’une collaboration avec Studytracks, une application dédiée aux leçons chantées et qui a fait appel au rappeur pour donner un cours d’histoire. Le chanteur a également rappé un morceau intitulé "Les espèces chimiques", qui revient sur des notions comme l'atome, le noyau ou encore l'électron. On peut ainsi y entendre "pas de charge pour les neutrons, chargés positivement sont les protons".

Joey Starr, Soprano, Black M ont également interprété des tubes sur cette plateforme, approuvés par l’Éducation nationale et mis à disposition des professeurs et des familles. Tous les textes sont passés au crible des programmes, du CM1 à la Terminale.

"Ils ont adoré le concept"

Laetitia Mottron utilise ainsi Studytracks pour travailler un chapitre sur la combustion avec ses élèves de 6e, en Physique-Chimie. "Ils avaient du mal à accrocher, ils étaient plutôt décrocheurs et démotivés", raconte à Europe 1 cette professeure dans un collège de l’Essonne. "Ils ont adoré le concept", s'enthousiasme-t-elle. "Ils voulaient tous faire une évaluation sur ce chapitre, parce qu'ils avaient tout compris".

Félix Hurault, lui, enseigne la philosophie à Paris mais est également rappeur. Son nom de scène : Felhur. Avec Antoine Pinchaud, alias Andro, ils forment le duo "Felhur x Andro" et rassemblent près de 160.000 abonnés sur TikTok. En près de 40 secondes, ils décortiquent le "mythe de Narcisse" chez Ovide, la "fin qui justifie les moyens" selon Machiavel ou encore le contrat social de Rousseau.

Trois millions de vues pour un rap sur Victor Hugo

"J'avais peur que derrière ces concepts de vulgarisation, certains professeurs invalident cette démarche", explique Félix Hurault. "Mais j'ai eu énormément de retours positifs de personnes que j'estime, des professeurs qui ont même projetés nos vidéos en cours comme mon ancien professeur de Terminale", relate-t-il. "C'est une grande fierté, le rap permet de montrer que ce qu'on voit à l'école n'est pas totalement déconnecté de la réalité".

Récemment, Felhur x Andro ont posté des vidéos de rap de poèmes classiques, au programme de Français. Pour "Demain dès l’aube", de Victor Hugo, ils comptabilisent pas moins de 3 millions de vues.