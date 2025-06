Le rappeur Koba LaD condamné à six ans de prison pour un accident routier mortel

De retour devant la justice ce mercredi, le rappeur Koba LaD a été condamné à six ans de prison ferme, légèrement plus que ce qu'avait requis le parquet, pour homicide involontaire aggravé. Il avait été impliqué dans un accident routier mortel en septembre dernier.

Le rappeur Koba LaD, aux trois disques de platine, a été condamné à six ans de prison ferme par le tribunal judiciaire de Créteil mercredi soir pour homicide involontaire aggravé, survenu lors d'un accident routier en septembre 2024.

Le parquet avait requis une peine légèrement supérieure, de sept ans de prison. Marcel Junior Loutarila (son nom à l'état civil) reste donc incarcéré à l'issue de son procès où il comparaissait détenu. Le tribunal a également décidé d'annuler le permis de conduire actuel du musicien et de lui interdire de le repasser pendant 10 ans, conformément aux réquisitions du ministère public.

Un casier déjà fourni

"On a l'impression que M. Loutarila n'a pas compris que c'est lui le prévenu, que c'est à lui qu'on reprochait d'avoir tué M. Dogbey, que c'est à lui qu'on reprochait d'avoir blessé (la passagère et le conducteur du camion)", avait déclaré le procureur, qualifiant les déclarations de Koba LaD de "reconnaissance de façade".

Lors de leurs plaidoiries, les avocats du rappeur, Mes Arthur Vercken et Stéphane Cherqui, avaient demandé au tribunal d'apprécier "la finesse" du dossier. "De A à Z, je suis en faute, du début à la fin je suis en faute, par ma faute j'ai perdu l'un de mes meilleurs potes et c'est dur de vivre avec", avait expliqué plus tôt le musicien.

Dans l'accident avait été tué le passager avant - un ami proche et le styliste du rappeur. La petite amie du défunt, assise à l'arrière, avait été légèrement blessée. Au volant d'une berline sportive de luxe et testé positif au cannabis, Koba LaD, âgé aujourd'hui de 25 ans, avait percuté à grande vitesse un camion à l'arrêt sur une bretelle de sortie d'une station-essence.

Le délit pour lequel Koba LaD a été condamné est aggravé par deux circonstances : la vitesse excessive à laquelle il roulait et la consommation de stupéfiants. Cette condamnation s'ajoute au casier déjà fourni de l'artiste, condamné à plusieurs reprises, notamment pour un accident de voiture non mortel à Marseille en 2020.