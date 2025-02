Déconnecter internet sur son smartphone pendant 15 jours permet d'améliorer sa santé mentale, selon une étude

Une étude menée par des chercheurs américains suggère qu’il suffirait de couper l'accès à Internet sur son téléphone pendant quelques jours pour observer des effets positifs sur la santé mentale et cognitive. Publiée le 18 février, cette recherche révèle qu’une déconnexion partielle pourrait surpasser certains traitements antidépresseurs.

Et si c'était ça la solution miracle pour observer rapidement des effets bénéfiques sur la concentration et la santé mentale ? Face à l'omniprésence des smartphones, une nouvelle étude, publiée le 18 février dans une revue de l'Académie nationale des sciences américaine, révèle qu'il suffirait de déconnecter son appareil d'Internet pendant quelques jours pour aller mieux.

Un effet indéniable sur la santé mentale

L'expérience, réalisée par des chercheurs des universités du Texas et de Boston, a impliqué 367 adultes âgés en moyenne de 32 ans, originaires des États-Unis et du Canada. L'objectif des scientifiques était de tester l'impact d'une déconnexion partielle, en coupant l'accès à Internet sur les smartphones pendant 15 jours, tout en laissant aux participants la possibilité d'utiliser leurs appareils pour appeler ou envoyer des SMS. Exit donc les réseaux sociaux, le scrolling incessant, les recherches rapides, les outils de navigation, mais aussi les nombreuses notifications qui arrivent quotidiennement sur nos téléphones portables. Et le résultat est sans appel.

À l'issue de l'expérience, neuf participants sur 10 ont signalé une amélioration notable de leurs fonctions cognitives, et ce, malgré la possibilité qu'ils avaient de continuer à se connecter à Internet via leur ordinateur. Les volontaires ont aussi rapporté un enrichissement de leur vie sociale, bénéficiant ainsi de plus de moments de loisirs.

En prime, ils ont également dormi plus, en ressentant moins la pression d’une surcharge d’informations. Plus de deux tiers des volontaires ont enfin indiqué un mieux-être général, notamment au niveau de leur santé mentale. À noter que cette amélioration a même été ressenti par ceux qui n'ont que partiellement respecté les règles. Fait intéressant, les chercheurs ont souligné que les effets observés sur les participants surpassaient ceux de certains traitements antidépresseurs observés dans d'autres études.

Ressources cognitives et FOMO

Mais comment se fait-il qu'une simple déconnexion partielle ait un effet si rapide ? Les scientifiques qui ont mené cette étude expliquent que le flux incessant d'informations disponibles via les smartphones sollicite les capacités cognitives à outrance. Plus concrètement, le fait d'interrompre régulièrement nos actions pour regarder notre portable oblige notre cerveau à se réajuster en permanence.

Même chose concernant la navigation récurrente sur les réseaux sociaux qui peut entrainer une sorte de déprime et développer le syndrome FOMO (ndlr : Fear of missing out). Alors même s'il va être compliqué de pousser la population à se couper d'internet, en avoir une utilisation plus modérée serait déjà une victoire pour la santé publique.