Déconfinement : sans perspective, le monde de la nuit déplore le "mépris" de l'exécutif

Les boîtes de nuit ne sont pas prêtes de remettre la musique. Alors qu'Emmanuel Macron a présenté jeudi un plan de déconfinement en quatre étapes prévoyant notamment la réouverture mi-mai des terrasses et des lieux de culture, aucun calendrier n'a été communiqué au monde de la nuit. "Aujourd’hui, on parle de tout le monde sauf de nous. Ce qu’on déplore, ce n’est pas tellement qu’on dise qu’on reste fermés mais qu’on ne nous rassure pas et qu’on ne discute pas", se désole Aurélien Dubois, président de la chambre syndicale des lieux musicaux festifs et nocturnes, au micro d'Europe 1. "Nous prenons ça pour du manque de considération voire du mépris."

Un quart des boîtes de nuit a déjà fermé

Après un an de fermeture, le secteur est à l'agonie. Entre le début de la crise sanitaire et la fin 2020, un quart des boîtes de nuit de l'Hexagone avait déjà mis la clé sous la porte, soit environ 300 établissements. Faute de réouverture prochaine, les professionnels réclament au moins un plan pour envisager l'avenir. "On ne nous donne même pas une feuille de route qui nous permettrait d’espérer et de nous organiser pour rouvrir nos établissement et rassurer notre personnel et nos partenaires", soupire Aurélien Dubois. "Aujourd’hui on survit, et on survit sans espoir aucun d’avoir une date de réouverture qui nous permette de nous projeter."

Selon les derniers arbitrages de l'Elysée, le couvre-feu doit être maintenu à 19 heures du 3 au 19 mai et sera ensuite décalé à deux reprises, à 21 heures le 19 mai et à 23 heures le 9 juin avant d'être supprimé le 30 juin. En ce qui concerne les bars et restaurants, ils pourront rouvrir leurs terrasses dès le 19 mai puis leurs parties couvertes le 9 juin, avec à chaque fois des tables de six personnes maximum et un protocole sanitaire adapté. Aurélien Dubois s'impatiente : "à nous, on dit simplement 'pas de réouverture pour l’instant'... Qu'est-ce que ça veut dire ?"