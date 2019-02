Decathlon réédite un jogging de 1985 à seulement 1.000 exemplaires, les trop nombreuses connexions font planter le site

Decathlon n'avait sans doute pas anticipé l'engouement déclenché par la réédition de leur jogging iconique initialement vendu en 1985. Le jour de la vente de ce pantalon tant attendu, les visites d'internautes ont été tellement nombreuses qu'elles ont fait crasher le site de la marque.

10.000 retweets pour une réédition. Au départ, Decathlon n'avait fait que reposter la photo d'un ancien modèle de jogging sorti en 1985 sur Twitter le 24 août dernier. Un internaute avait alors demandé combien de partages étaient nécessaires pour que ce modèle ressorte. "10.000" avait répondu Decathlon. Pari tenu et même dépassé puisque le message a été partagé par 30.000 fans.

Les mecs j’ai jamais fais ça mais franchement ça serait un bon délire ! ( #rt ) pic.twitter.com/iiOjzkVNM6 — Add your name (@LalfoT) 24 août 2018

Le "JOG85" de nouveau disponible. Decathlon a donc ressorti son "JOG85" vendu 20,85 euros "soit 135 francs comme à l'époque". Mais seuls les 1.000 exemplaires numérotés à la main sont disponibles. Le rendez-vous est alors donné aux intéressés le 13 février à 13 heures. Chacun pourra acheter un seul pantalon.

Trois fois plus de visites que lors du pic historique. Mais le succès a été tel que 30 secondes après l'heure dite, Decathlon a annoncé sur son compte Twitter "Vous avez cassé notre site", précisant que plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont connectés au site de vente, "on a eu trois fois plus de visite que notre pic historique, et ce, sur un seul produit". "Une grande partie du stock a été acheté en quelques secondes".

De nombreux déçus. Decathlon a tout de même présenté ses excuses aux déçus. "Bravo à tout ceux qui ont réussi à valider leur commande, prenez soin de votre Jog’. Pour tous les autres, on comprend votre déception : on est sincèrement désolés." De nombreux fans ont ainsi été déçus. Si certains l'ont pris avec humour, d'autres semblent chercher à exploiter l'opération comme le montrent des annonces sur le site LeBonCoin. Des JOG85 sont proposés jusqu'à 1.985 euros.

Jl'avais déjà à la maison dtmanière

#JOG85pic.twitter.com/gJGOchOLPs — Gogogo basta girofle (@Kydharta1) 13 février 2019

Mais le succès a été au rendez-vous. La marque retentera-t-elle l'expérience avec un autre vêtement iconique (et une meilleure préparation technique) ?