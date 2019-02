Début des vacances d'hiver : circulation dense ce week-end vers les Alpes

Le week-end de début des vacances de février est classé vert par Bison Futé au niveau national, même si la circulation sera dense vers les stations de sports d'hiver des Alpes. Alors que la zone B (académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg) commence samedi la période de vacances scolaires, les vacanciers se dirigeront surtout vers les régions montagneuses, en particulier les Alpes.

Eviter les métropoles vendredi soir. L'organisme de prévision de la circulation prévoit pour vendredi de "nombreuses difficultés sur les rocades des grandes métropoles". Bison Futé conseille d'éviter de quitter les grandes métropoles, notamment celles de la zone B, entre 16h et 20h le vendredi.

L'A40 et A43 chargées samedi. Si le samedi est classé vert au niveau national, il est orange dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est dans le sens des départs. Il est recommandé d'éviter samedi les grands axes de la région Auvergne-Rhône-Alpes menant vers les stations de ski, entre 8h et 18h, notamment les autoroutes A40 et A43, ainsi que les grandes métropoles, entre 8h et midi.