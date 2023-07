Débordements pendant des mariages : le maire d'Aulnay-sous-Bois veut demander une caution aux mariés

Comme chaque été, c'est la saison des mariages. Mais attention aux débordements en marge de la cérémonie, qui pourraient coûter cher aux jeunes mariés. À Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, la ligne rouge a été franchie le mois dernier : deux personnes ont été interpellées à la suite de tirs de mortier après une cérémonie. Le maire Bruno Beschizza a décidé de taper directement au portefeuille des futurs époux. Il demande désormais une caution de 1.000 euros.

"Les élus sont désarmés"

"En 2022, on a 230 infractions en matière de circulation routière qui ont été constatées. Au mois de juin, cinq véhicules de grosse cylindrée ont été saisis pour des comportements délictuels au volant, où on roule à 150 à l'heure dans des rues autour de la mairie. Et sept personnes ont été interpellées par la police municipale pour des comportements non conformes au code pénal", détaille l'édile au micro d'Europe 1.

"Donc, on voit bien qu'on est en dehors du festif. Et finalement, les élus sont désarmés, ils subissent les situations. Donc on a dit stop ! Il faut responsabiliser, il faut mettre des limites. On aura une charte où les futurs mariés s'engageront pour leurs invités en responsabilité", explique Bruno Beschizza.

Même si pour l'élu, cette mesure reste insuffisante. "Je vais vous concéder que ce n'est pas satisfaisant pour moi. C'est au ministère de l'Intérieur de se saisir de ce sujet afin de faire une circulaire non pas au niveau de la ville, mais au niveau national pour aider les élus qui sont confrontés à ce type de situations qui se multiplient", conclut le maire d'Aulnay-sous-Bois au micro d'Europe 1.