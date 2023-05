«Sortir le grand jeu pour déclarer sa flamme» : à Paris, l'essor du business des agences de demande en mariage

Le printemps bat son plein et la saison des mariages a bien commencé ! Ce samedi 27 est la quatrième date de l'année la plus choisie par les couples. Pour celles et ceux qui voudraient poser un genou à terre, des entreprises spécialisées proposent d'organiser votre demande. Le concept cartonne surtout à Paris, capitale de l'amour.

Des scénarios romantiques

Depuis qu'il a créé son entreprise d'organisation de demande en mariage, Nicolas Garreau en a planifié plus de 2.000."Apothéose surprise" propose une trentaine de scénarios romantiques au cœur de la capitale.

"On a la balade en limousine au pied de la tour Eiffel avec tout d'un coup le message ultra lumineux qui s'affiche. On a également le carrosse de Cendrillon qui surgit place Vendôme avec un soulier magique mais aussi un dîner sur un yacht privé sur la Seine avec tout d'un coup 1.000 roses rouges qui tombent du ciel", détaille-t-il.

Cette ambiance digne de comédies romantiques est de plus en plus recherchée par les prétendants. "Nous avons 50% de Français et 50% d'étrangers. Il y a un gros boum. De plus en plus d'amoureux sont prêts à sortir le grand jeu pour déclarer leur flamme", explique Nicolas Garreau.

150 millions d'euros pour aller sur la lune

À l'avenir, l'entreprise souhaite dépasser les limites de Paris pour s'envoler vers les étoiles. "C'est un scénario qui sera disponible à partir de 2027 qui permettra aux amoureux de faire leur demande en mariage lors d'un tour autour de la Lune. On enclenche dans la cabine Fly Me to the Moon de Frank Sinatra et le prétendant en profite pour faire sa demande", ajoute Nicolas Garreau.

>> LIRE AUSSI - Après deux ans sans mariages, les unions se multiplient pour le plus grand bonheur des professionnels

Une expérience qui coûtera tout de même la modique somme de 150 millions d'euros.