Qu'est-ce que la sologamie, ce concept qui consiste à se marier à soi-même ?

Le mois de décembre est la période des préparatifs pour tous ceux qui envisagent de se marier l’été prochain... Mais pour les célibataires, qui rêvent, eux aussi, de se voir passer la bague au doigt, une autre possibilité existe : la sologamie, qui consiste à se marier à soi-même. Lancé au Canada il y a 20 ans, ce mouvement fait des émules aux États-Unis et au Japon et commence à émerger en Europe. Si le concept peut sembler farfelu, se marier à soi-même est une solution plutôt inattendue au célibat.

"Un joli pied de nez au patriarcat"

Si la sologamie n’a aucune valeur légale, c’est un mécanisme de défense astucieux et festif pour déjouer la pression sociale. L’influenceur Jeremstar est devenu le premier sologame de France en 2017, et il assume ce choix. "Le mariage est quelque chose qui fait encore énormément rêver les gens et qui reste le symbole de la réussite et de l’accomplissement. Mais il y en a ras-le-bol de la question : quand est-ce que vous allez vous marier ? Comme ça, pour moi, c'est fait, et avec moi-même", sourit-il.

"La sologamie est un joli pied de nez au patriarcat, on peut être heureux sans pression sociale, on peut réussir sans forcément se marier à quelqu’un, sans rentrer dans une case qui correspond au modèle de réussite qu’on nous a inculqué depuis toujours. En me mariant à moi-même, je suis en auto-suffisance, je suis en accord avec moi-même. On n'est pas déçu, ni trompé", explique Jeremstar.

S’aimer soi-même, s’autosuffire... La sologamie agirait comme un pansement contre les risques de déceptions ou de souffrances liées à une vie de couple. Dans la majorité des cas, les sologames sont des amoureux déchus ou des célibataires endurcis. Mais ce concept ne nourrit-il pas aussi une forme de narcissisme désespéré ?

"Au départ, la sologamie part d’une bonne intention, augmenter l’amour de soi, aimer ce que je suis pour pouvoir l’offrir à l’autre, mais se dire : 'je préfère me marier avec moi parce que le couple est normé, le couple est trop romantique, le couple va être un échec, est une aberration car ça engendre l’évitement de la relation'", explique Véronique Kohn, psychologue et psychothérapeute, auteur de "Quand la peur de perdre l’autre me fait le perdre" aux Editions Tchou.

Selon elle, cela "revient à dire : 'Je me marie avec moi-même donc je suis tranquille, je me respecte, je m’aime...' Ce qui semble complètement ridicule". En attendant, ce concept, très à la mode au Japon, est un bon business. Car il faudra débourser 3.000 euros pour profiter du pack "marie-toi toute seule" qui comprend robe, bouquet, diner chic et nuit de noce dans un hôtel de luxe, mais en solo, forcément !