Débat de l'entre-deux tours : ce que les Strasbourgeois en ont pensé

REPORTAGE

Les Français étaient 15,6 millions à suivre le débat de l'entre-deux tours de la présidentielle à la télévision, mercredi soir. C'est quasiment un million de téléspectateurs de moins qu'en 2017. De l'avis général, les échanges étaient plus courtois que lors de l'édition précédente, il y a cinq ans. Mais qu'avez-vous pensé du fond ? Qu'avez-vous pensé de l'attitude des deux candidats ? La correspondante d'Europe 1 à Strasbourg s'est rendue dans la capitale alsacienne pour demander aux Français leur ressenti. Sur place, tout le monde semble d'accord : le débat était effectivement plus respectueux qu'en 2017.

Un échange "plus calme, plus intéressant"

Pour cette habitante, il était aussi "plus calme, plus intéressant, parce que les deux candidats ont quand même un peu plus parlé de leur projet plutôt que d'être agressifs l'un envers l'autre et de s'attaquer mutuellement". Sur le fond, là aussi, tout le monde s'accorde à dire qu'Emmanuel Macron a dominé le débat, même si son attitude n'a pas forcément plu. "Macron a quand même largement été au-dessus, très professionnel dans ses dossiers, alors que Le Pen était un peu sur la défensive. Elle n'est pas au niveau", assène ainsi un Strasbourgeois.

"Je pense qu'en termes d'attitude, Marine Le Pen a fait preuve de sang-froid par rapport à Emmanuel Macron, qui était vraiment plus dans l'attaque", tempère une autre. "Il est encore apparu un peu hautain et un petit peu arrogant, entre guillemets", juge encore un habitant.

Pas de changement d'opinion pour dimanche

Ce débat ne va pas changer le vote dimanche des Strasbourgeois rencontrés. "Je pense que les électeurs de Macron ne vont pas voter pour Le Pen et que ceux de Le Pen, ne voteront pas Macron non plus", assure l'un d'eux. "Les gens ne changeront pas d'opinion par rapport à ce débat", dit une Strasbourgeoise. "Je reste persuadé qu'il faut voter Macron plutôt que Marine Le Pen", conclut un autre.

Reste quand même à savoir ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, arrivé en tête au premier tour à Strasbourg avec 35% des voix. Emmanuel Macron, lui, a fait 30%. Marine Le Pen, 11% seulement.