De la morille au Saint-Nectaire, trois accords mets-vin simples et de saison

Le soleil pointe le bout de son nez, les températures sont à la hausse. De quoi nous donner des envies de plats légers à déguster sur le balcon ou dans le jardin, pour les plus chanceux. Laurent Mariotte et Olivier Poels, dans l'émission La Table des bons vivants, ne diront pas le contraire, puisqu'ils nous livrent leurs astuces pour marier à coup sûr le bon vin au bon plat, sans prise de tête. Pour cela, trois aliments de saison sont mis à l'honneur : la morille, le Saint-Nectaire et l’œuf en gelée.

Morille

Quand la morille débarque sur nos étals, le printemps est là, indéniablement. Et pour déguster ce champignon, rien de mieux que du vin jaune. "L'accord royal, c'est le vin jaune", explique Olivier Poels à propos de "cette grande spécialité du Jura dont les prix peuvent vite grimper". Alors, pour ne pas s'endetter, on opte pour une bouteille de Savagnin. On en met quelques gouttes dans la sauce, c'est absolument merveilleux. Et si vous n'aimez pas ça, prenez un vieux vin blanc de Bourgogne, même un peu passé. Vous allez voir comment la morille le réveille."

Saint-Nectaire

Si l'on sait que le fromage s'accorde de plus en plus avec le vin jaune, un fromage fait de la résistance : le Saint-Nectaire. "Le Saint-Nectaire est une petite exception et il a cette particularité de ne pas être agressif pour les tanins du vin rouge. Faites vous plaisir en choisissant un vin rouge donc, même un Bourgogne. Il faut juste ne pas prendre un vin trop puissant pour ne pas écraser la finesse du Saint-Nectaire", reconnaît le chroniqueur.

L'œuf en gelée

Il fait partie des plats traditionnels français, l'œuf en gelée, le fameux aspic. "En fonction de l'aspic choisit, l'accord mets-vins va varier" prévient Olivier Poels. "Pour un aspic au jambon, un bon vin rouge de Bourgogne s'impose. En revanche, pour un aspic au saumon, un blanc vif est parfait comme un Entre-deux-mers ou un petit Chablis bien nerveux."