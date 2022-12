De -13 à +13°C en quatre jours : à Strasbourg, l'envolée spectaculaire des températures

Il fera jusqu'à 20 degrés dans le sud de la France le jour du réveillon de Noël. Une douceur exceptionnelle s'installe sur l'Hexagone depuis quelques jours et notamment à Strasbourg où Europe 1 s'est rendue. Sur le célèbre marché de Noël de la capitale alsacienne, l'habituel froid de l'est a laissé place à des températures bien plus clémentes.

"Les températures sont remontées donc ça fait plaisir. Il fait assez froid partout et j'étais tombée malade. Donc là, je prends volontiers la hausse des températures", confie Jordan, attablé à la terrasse d'un café et vêtu d'un simple pull. Cette hausse est d'ailleurs assez exceptionnelle puisque le mercure est passé de -13 degrés le week-end dernier à +13 degrés ce jeudi.

Des commerçants qui doivent s'adapter

Une différence de près de 30 degrés qui joue un rôle non négligeable sur l'activité des commerçants. "Moi, j'ai cartonné quand il a fait froid. Les gens se battaient pour les chapeaux. Et maintenant, je bascule sur les bijoux et un petit peu plus de cadeaux. Moi, je m'adapte quelle que soit la température", illustre Sophie qui tient un stand d'accessoires sur le marché de Noël.

Pour Maryline, en revanche, cette hausse des températures est un petit coup dur. "Nous, c'est du vin chaud donc plus il faut chaud, moins on en vend", explique-t-elle en riant. "C'est vrai que le grand froid, c'est mieux pour nous. La température idéale étant entre zéro et cinq degrés pour le vin chaud". Avec les températures du moment, certains clients demandent carrément à Maryline du coca ou du thé glacé. Des boissons fraiches, indisponibles sur son stand. Cette douceur rend toutefois plus agréable la tenue du stand pendant 12 heures consécutives. D'autant que les chalets sont privés de chauffage.