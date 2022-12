Australiens, Fidjiens, Anglais... À Strasbourg, le marché de Noël fait le plein de touristes

Anglais, japonais, allemand... Il suffit de tendre l'oreille et de faire quelques pas dans les allées du marché de Noël de Strasbourg pour entendre toutes sortes de langues. Ouvert depuis trois semaines, l'événement attire des milliers de visiteurs, y compris des touristes étrangers venus du monde entier. Qu'ils soient Américains, Canadiens ou Belges, tous ont fait le déplacement pour profiter des nombreux stands, des animations et de l'incontournable sapin - le plus haut d'Europe - dressé sur la place Kléber, en plein centre de la capitale mondiale de Noël.

"On parle avec les mains"

"C'est tellement beau. On a voyagé pendant 17 heures, escales comprises. C'est un long voyage, mais ça vaut vraiment le coup", s'exprime tout sourire une touriste étrangère au micro d'Europe 1. Pour accueillir toutes les nationalités, les commerçants ont appris à s'adapter au fil des décennies. "On est trilingue. On parle anglais et allemand", explique Kevin, qui croise aussi des Australiens et des Fidjiens. Ce vendeur de vin chaud utilise aussi une langue moins conventionnelle : "On parle avec les mains", ajoute-t-il, lorsqu'on lui demande sa stratégie face à des Sud-coréens.

Après deux années minées par le Covid-19, le marché de Noël de Strasbourg reprend des couleurs. En 2021, la ville du Grand-Est avait accueilli entre 20% et 25% de touristes en moins comparé à l'avant pandémie. Un manque à gagner important, quand on sait qu'1,7 million de visiteurs génère en moyenne 250 millions d'euros de retombées économiques d'après une récente étude sur le sujet, relayée par Les Échos.

Ouverte jusqu'au 24 décembre, l'édition 2022 est bien partie pour atteindre la même fréquentation qu'en 2019, où deux millions de personnes avaient fait le déplacement.