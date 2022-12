Au marché de Noël de Strasbourg, la neige réjouit les visiteurs, pas les commerçants

C'est déjà le dernier week-end du célèbre marché de Noël de Strasbourg. Une vraie carte postale avec la pellicule de neige qui s'est déposée sur les trottoirs ces derniers jours. Un peu de féerie de Noël. Les 300 cabanons du marché de Noël recouverts d'une belle couche de neige. L'image est belle. Elle ravit les nombreux touristes et Strasbourgeois.

"Ça renforce l'image du Noël"

"Ah oui, ça fait vraiment un petit air de Noël", se réjouit une visiteuse. "Je trouve que ça ajoute une dimension supplémentaire aux bâtiments. Ça met dans l'ambiance et peut-être c'est un peu glissant avec la neige fondue, mais c'est bien", sourit une touriste.

"Un Alsacien grandi avec la neige, donc ici, il sait qu'en hiver, il faut faire attention à la neige. Sur le marché de Noël, c'est formidable. Ça renforce l'image du Noël qu'on a tous connu quand on était gamin. Puis un Noël sans neige, ce n'est pas vraiment un Noël", avance un Strasbourgeois.

Moins de visiteurs sur le marché

En revanche, pour les commerçants, la neige n'est pas franchement bonne pour les affaires. "Depuis lundi, il fait vraiment extrêmement froid. Les gens ne veulent plus sortir", note une vendeuse. Un constat partagé par une autre commerçante du marché. "Ils s'agglutinent dans les restaurants. Nous, on ne les voit pas quand il y a de la neige", regrette-t-elle. "Je pense que le froid et le fait que ça glisse, ça doit décourager les gens de venir sur le marché", avance une troisième.

Et avec les températures glaciales prévues ce week-end, pas sûr que beaucoup de visiteurs osent mettre le nez dehors.