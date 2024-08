Dans les Yvelines, une ferme propose une cueillette pédagogique et ludique

La cueillette, nouvelle activité à la mode de ces vacances d'été ? Certains Français optent pour cette activité ludique et pédagogique à effectuer en famille. Europe 1 s'est rendue dans une ferme des Yvelines qui propose des activités de cueillette.

"Elles sont contentes"

Des champs à perte de vue, des tomates rouges, jaunes et vertes mais aussi des cornichons ou encore des aubergines. Dans ce potager de 50 hectares, plusieurs familles se baladent, brouette au bout des bras. "Pendant les vacances, on essaie de venir deux fois par semaine", explique Nicolas. Ce père de famille est venu avec ses deux filles, Margaux et Lili âgées de trois et cinq ans.

Elles récoltent des haricots verts. "Elles découpent des haricots, on voit des petites coccinelles, des orties et elles sont contentes", poursuit Nicolas.

Haricots verts et salade de fruit

Au bout d'une heure de cueillette, la brouette est pleine. Il ne reste plus qu'à se retrousser les manches et passer tous ensemble en cuisine. Que vont faire Margaux et Lili de ces haricots ? "Les manger !", s'exclament-elles.

Avant la dégustation, Nicolas compte bien leur apprendre quelques rudiments de cuisine : "On a prévu de faire des haricots verts avec du poulet. Avant cela on va les équeuter tous ensemble, ça leur permettra d'apprendre".

Et pour le dessert, une salade de fruits, de mûres et framboises cueillis par Margaux et Lili.