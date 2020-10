Dans le Nord, des Français traversent la frontière belge pour continuer à faire du sport

REPORTAGE

Changer de pays… pour pouvoir faire du sport. Cela fait un peu plus de deux semaines maintenant que les salles de sports sont fermées dans la métropole lilloise. Mais certains abonnés frustrés n'hésitent pas à faire plusieurs kilomètres en voiture pour traverser la frontière belge et pouvoir continuer à soulever de la fonte.

C'est la cas de Geoffrey. Ce nordiste au physique de bodybuilder vient à la salle Universal Fitness de Mouscron, en Belgique, quasiment tous les jours pour continuer à s’entrainer. Cette routine est quasi-vitale, assure-t-il à Europe 1. "Je suis un ancien obèse. j'ai besoin de m'entrainer. On est obligé de s'exiler, s'il faut je déménagerais pour m'entrainer", assure-t-il. "Le Covid me revient très cher", ajoute-t-il. Car chaque semaine, c’est un plein d'essence en plus qu’il consomme pour faire la route, en plus de son abonnement mensuel de 45 euros.

Un taux de fréquentation en nette augmentation

Mais l'arrivée de petits nouveaux perturbe aussi un peu les habitués, comme Nathalie. "On voit beaucoup de Français, d'ailleurs quand on voit le parking en arrivant, il n’y a plus place. On avait la salle pour nous d'habitude et là on doit partager", sourit-elle. Mais cet afflux de nordistes, c'est une aubaine pour Déborah, la gérante.

"On estime avoir eu, sur deux semaines, une centaine d'abonnements temporaires supplémentaires. Et certains sont déjà transformés en abonnement annuel", indique-t-elle. "Mais on a bien conscience que ça n’est que provisoire." Et pour éviter qu'il y ait trop de monde dans la salle de musculation, cette responsable a dû réduire les horaires d'ouverture pour les clients occasionnels, qui viennent principalement de la métropole lilloise.