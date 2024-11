Dans l'Ain, un couvre-feu pour stopper les nuisances de mineurs délinquants

Une solution pour lutter contre la petite délinquance dans les campagnes : le maire de Villieu-Loyes-Mollon, dans l'Ain, a décidé d'instaurer un couvre-feu la nuit dans sa commune de 22 heures à 5 heures du matin. Un dispositif qui permet aux gendarmes d'aller au-delà du simple contrôle et d'agir vraiment contre les attroupements de jeunes la nuit.

"De 22 heures à 5 heures du matin, un mineur n'a rien à faire dehors"

"Vous voyez la grille là-bas ? Ils se mettent là et ils squattent. Ça crie, ça rigole, ça met la musique à fond, jusqu'à des 3-4 heures du matin... Ces derniers temps, ils piquent des extincteurs et ils les déversent dans la rue principale et puis ils les balancent n'importe où... Ils essaient de faire plein de dégâts pour rien, pour s'amuser. On se croirait dans la banlieue de Lyon, c'est un truc de fou !", explique Céline, buraliste.

Sauf que Villieu-Loyes-Mollon est un village de 3.800 habitants, en pleine campagne. C'est pour cela que le maire, Éric Beaufort, a pris un arrêté municipal instaurant un couvre-feu. "De 22 heures à 5 heures du matin, un mineur, surtout l'hiver, n'a rien à faire dehors ! Donc ce couvre-feu donne un cadre : il permet aux gendarmes de les contrôler et d'appeler leurs parents pour qu'ils viennent les chercher", affirme-t-il.

"En termes d'âge, ça peut aller de 13-14 ans jusqu'à 18 ans. Ils cassent des panneaux de signalisation, ils cassent des barrières, ils mettent le feu aux poubelles, ils jettent des canettes de bière... Ça ne peut plus durer !", poursuit-il.

Une mesure approuvée par une majorité d'habitants

Une mesure approuvée par une majorité d'habitants comme Patrick. "C'est une bonne chose. Ça permet que les jeunes ne fassent pas n'importe quoi à 23 heures le soir. C'est vrai qu'à un moment, il y en a marre ! Chacun éduque ses enfants comme il veut, mais pas dans l'irrespect des choses qui appartiennent à tout le monde", lance-t-il. Un couvre-feu qui restera en vigueur autant que nécessaire, selon le maire du village.