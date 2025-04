Article Suggestions

Après six mois d'action et des résultats concrets dans la lutte contre la délinquance et l'immigration, quel est le bilan du ministre de l'Intérieur concernant le dossier algérien ? Malgré des critiques tant de la gauche que de la droite, Bruno Retailleau défend d'avoir posé un rapport de force avec Alger, malgré les limites imposées dans le cadre de sa fonction.