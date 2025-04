EXCLU - Cambriolages, vols violents, agressions dans les transports... Les chiffres de la délinquance à Paris des six derniers mois

Invité du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos, Laurent Nuñez, le préfet de police de Paris, est revenu sur les chiffres exclusifs de la délinquance à Paris sur les six derniers mois. Les cambriolages sont en baisse dans la capitale, tout comme les violences dans les transports en commun. Mais il "reste beaucoup à faire".



Moins de cambriolages et de vols violents à Paris. Invité du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos, Laurent Nuñez, le préfet de police de Paris, a commenté les chiffres, dévoilés en exclusivité pour cet échange, de la délinquance à Paris "à six mois", d'octobre 2024 à mars 2025.

Moins de cambriolages et de violences dans les transports en commun

Les cambriolages sont en baisse. D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, on en dénombre 21,6% en moins sur les six derniers mois au sein de l'agglomération parisienne et -24,6% intramuros. Une tendance que l'on retrouve également sur les vols violents : -18% sur l'agglomération et -23% au sein de la capitale.

Les chiffres sont également encourageants dans le secteur des transports en commun, puisque les violences aux personnes ont chuté de 17,6%, quand les vols avec violences baissent de 32% et les vols à la tire de 14,6%.

Par ailleurs, le préfet de police de Paris dévoile que les interpellations des étrangers en situation irrégulière sont en hausse de 9%, tandis que le nombre de retraits de titres aux étrangers menaçant l'ordre public a bondi de 169% (dont 167% d'OQTF). Entre octobre 2024 et mars 2025, 19 filières ont été démantelées. Par ailleurs, quatre tonnes de produits stupéfiants ont été saisis, dont 3,5 tonnes de cannabis.

"Il reste beaucoup à faire"

"Les chiffres sont très bons, mais il reste beaucoup à faire", commente le préfet de police de Paris. "Ça veut dire qu'on est déterminé, concentré pour que ça continue. Et ce que nous demande le ministre d'État, évidemment, c'est de poursuivre."

Et Laurent Nuñez de se tourner vers les prochaines actions, notamment en lien avec la loi narcotrafic, dont l'adoption définitive est en vue au Parlement. Des actions d'autant plus importantes à mettre en place qu'une part importante de la délinquance, autre que le trafic de stupéfiants, comme "les vols de violence, les séquestrations, tournent beaucoup en réalité autour du narcotrafic".