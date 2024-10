Cyril Hanouna - Voitures avec 200.000 km, matériel «de mauvaise qualité»... Le coup de gueule d'un ex-policier sur le manque de moyen

Il n'a pas mâché ses mots. Alors que le manque de moyen de la police revient sur le devant de la scène médiatique, Rodolphe, un auditeur d'On marche sur la tête et ancien policier dans le XIXe arrondissement de Paris a réagi en direct. "Quand on dépose une voiture au garage pour changer une ampoule et que pendant ce temps-là, tu n'as pas de voiture pour circuler en patrouille, tu pètes les plombs."

Des problèmes sur les équipements...

Autre exemple, les radios : "elles tombent en panne parce qu'elles ne sont pas mises à jour" ! Et à en croire Rodolphe, le constat n'est guère mieux du côté de l'équipement, "du matos de mauvaise qualité". "On tire toujours les prix vers le bas pour les effectifs, par contre là-haut, dans les ministères, au plus haut de l'État, ils se gavent les comme des cochons et ils dépensent n'importe comment !"

Un constat que dresse également Laurent, policier en activité qui témoigne également, en corroborant les propos de Rodolphe. "Les moyens dans la police sont dérisoires. Le parc automobile est dans un état catastrophique. L'autre jour, on se demandait si l'on n'allait pas patrouiller avec nos voitures personnelles. Sur dix véhicules, huit étaient en panne". Quant à "l'équipement personnel", Laurent explique qu'il "tourne depuis à peu près un an avec une tenue".

... et sur les recrutements

Mais le fonctionnaire pointe également un autre problème : le recrutement. "On a du mal à motiver des jeunes pour épouser la fonction. Les salaires ne sont pas forcément très intéressants." La police a donc baissé ses critères pour pouvoir avoir du personnel. "On a dû diminuer les notes dans les recrutements pour avoir des fonctionnaires de police. Donc, on se retrouve parfois avec des gens qui n'ont pas des aptitudes physiques, voire qui sont limités dans d'autres domaines...", conclut celui qui est dans la police depuis plus de 30 ans.