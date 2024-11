Cyril Hanouna - «TPMP est l'émission la plus démocratique», affirme une auditrice

Manon Aubry l'a de nouveau affirmé au micro de Pascal Praud ce vendredi sur Europe 1 : elle souhaite que l'Arcom fasse fermer C8 pour des "raisons démocratiques". Mais pour Laurence, téléspectatrice et auditrice de Cyril Hanouna sur C8 et Europe 1 dans On marche sur la tête, "TPMP est l'émission la plus démocratique" du PAF.

"Vous êtes quand même à la TPMP, le seul qui invite des gens de tous bords, de tous milieux socio-professionnels, vous avez des handicapés, des femmes voilées... Ça ne mérite pas, ni ses amendes, ni de priver les téléspectateurs de toutes les émissions [de la chaîne]. Je me suis mise à vous écouter en définitive parce qu'on se reconnaît."