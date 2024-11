Cyril Hanouna annonce attaquer Manon Aubry pour diffamation

Il a décidé d'attaquer. Vendredi, l'eurodéputée Manon Aubry était l'invitée de Pascal Praud sur Europe 1 entre 11h et 13h. Lors de cet entretien, cette dernière réaffirme sa volonté de voir l'Arcom faire fermer C8, et avance notamment que la chaîne de télévision a été condamnée "pour des propos racistes". Une phrase qui n'a pas échappé à Cyril Hanouna. Dans On marche sur la tête, l'animateur, qui officie également sur C8, annonce "attaquer Manon Aubry pour cette fausse information, pour diffamation".