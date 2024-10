Cyril Hanouna – «Aberrant», «complètement fou»... Les auditeurs réagissent à la pétition pour créer une salle de shoot dans Notre-Dame de la Garde

C'est une pétition qui fait couler beaucoup plus d'encre qu'elle ne recueille de signatures. Un fidèle de l'emblématique Notre-Dame de la Garde, a lancé une pétition, soutenue par le parti EELV local, pour mettre en place une salle de shoot en la basilique marseillaise. Une proposition qui n'a pas rencontré le succès escompté par son auteur, mais qui fait beaucoup réagir, notamment les auditeurs de Cyril Hanouna.

"Ça me dégoûte"

Sabine, une chef d'entreprise marseillaise, se demande "s'il n'y a pas d'autres sujets sur quoi travailler, d'autres urgences à traiter ?". Antoine, un auditeur corse, trouve la proposition "aberrante, complètement folle", et "ça [le] dégoûte". De son côté, Mireille a même pris un stylo et du papier pour écrire un courrier à la basilique quand elle a appris l'existence de cette pétition. Au micro d'On marche sur la tête, elle se dit "profondément choquée", et rappelle que Notre-Dame de la Garde est un "lieu de sérénité, un lieu sacré".