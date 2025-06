Cyril Hanouna - «Pas en notre nom» : le ras-le-bol de la jeunesse issue des quartiers populaires après les violences liées à la victoire du PSG

Au micro de Cyril Hanouna dans l'émission "On marche sur la tête", Valérie Benaïm, Olivier Dartigolles et Gauthier Le Bret se sont exprimés ce mardi sur un mouvement né sur les réseaux sociaux après les violences liées à la victoire du PSG en finale de Ligue des champions. Une jeunesse issue des quartiers populaires qui se plaint des casseurs.

"Pas en notre nom. On en a marre. À cause de vous, nous sommes stigmatisés". Ce mardi, Valérie Benaïm, Olivier Dartigolles et Gauthier Le Bret sont revenus ce mercredi dans On marche sur la tête sur un mouvement qui prend de l'ampleur et est né après les violences suite à la victoire du PSG en finale de Ligue des champions. Ce mouvement, suivi par de nombreux jeunes "issus de la diversité", se plaint du comportement des casseurs issus de "quartiers populaires".

"La seule lueur d'espoir au milieu de toute cette casse"

"C'est la première fois que je vois des dizaines de vidéos apparaître comme ça", explique la chroniqueuse. "Les casseurs sont une partie de la jeunesse, pas toute la jeunesse. Sur la parade, on a vu cette jeunesse métissée, des quartiers populaires qui avait un comportement de supporter", rappelle Olivier Dartigolles.

"C'est un mouvement relayé notamment par Amine El-Khatmi qui travaille à la région Île-de-France avec Valérie Pécresse. Il appelle tous les Français issus de l'immigration à réagir pour dire 'Pas en notre nom' et que tous ces casseurs font monter le racisme en France. C'est la seule lueur d'espoir au milieu de toute cette casse", estime Gauthier Le Bret.