Une jeune femme s'est vue refusée l'accès à un bus par un conducteur de la RATP. Ce dernier lui a interdit l'accès de son véhicule car elle portait une tenue trop légère à son goût. Après cette scène massivement relayée, elle est revenue pour l’émission "On marche sur la tête" sur ce moment. Réagissez au 01.80.20.69.21.

La RATP a ouvert une enquête interne après la publication sur les réseaux sociaux d’une vidéo dans laquelle une jeune femme affirme avoir été empêchée de monter dans un bus à cause de sa tenue. Selon son témoignage, les faits se sont déroulés sur la ligne 108, dans le Val-de-Marne. Elle est revenue pour On marche sur la tête sur cet incident.

"Je montais avec mes amis pour aller à la salle de sport quand le conducteur m’a arrêtée : "Si vous voulez monter, il faut descendre votre jupe et remonter votre haut. Cette tenue, c’est pas possible", raconte-t-elle.

Choquée, elle dit avoir tenté de filmer la scène, soutenue par ses amis. "Même avec ma veste, ce n’était pas justifié", insiste-t-elle. Face au refus du chauffeur, elle renonce à monter à bord et publie une vidéo, dénonçant cette attitude. "Je me suis dit, mais ce n'est pas possible de penser comme ça en 2025,"a-t-elle ajouté.

La RATP a confirmé que le machiniste avait reconnu les faits et fera l’objet d’une procédure disciplinaire. L’entreprise juge ses propos “complètement inappropriés”.