"Ferme ta gu**le, toi ! On va s'occuper de toi. On va s'expliquer dehors, tu vas voir. On va aller dehors ; on va s'occuper de toi." Voici les menaces prononcées au sein de l'Assemblée nationale par le député Insoumis Thomas Portes à l'encontre de plusieurs élus RN. "Dès que vous ne pensez pas comme la LFI, dès que vous les critiqués, ils vous menacent", rapporte Laurent Jacobelli, député de Moselle et porte-parole du RN, au micro de Cyril Hanouna.

"Ils appellent à l'agression"

Et de continuer : "Ces gens-là n'aiment pas la démocratie, ils veulent imposer leurs idées par la force." D'ailleurs, "un certain nombre de ces députés, lorsqu'ils croisent leurs collègues dans le couloir les intimident physiquement", assure Laurent Jacobelli au micro d'"On marche sur la tête". "C'est terrible l'ambiance à l'Assemblée nationale, on a l'impression d'avoir des caïds de banlieue [...] pas des collègues. On ne peut pas travailler dans ces conditions."

Une situation qui peut, de surcroît, exploser à en croire le député RN, puisqu'il prédit que dans ces conditions, "un jour, nous passerons vraiment à la violence". "Ils appellent à l'agression ! Et demain, j'ai peur que si Yaël Braun-Pivet [la présidente de l'Assemblée nationale, ndlr] ne tape pas du poing sur la table, des gens passeront à l'acte, chauffés à blanc par ces personnes complètement irresponsables."