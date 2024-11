Cyril Hanouna - Lutte contre la délinquance : «L'idéologie de la justice est totalement nauséabonde», affirme un auditeur

Un coup de gueule. David, un auditeur, a tenu à réagir dans On marche sur la tête à l'un des thèmes de l'émission du jour : la lutte contre la délinquance. Si Marc, un autre auditeur, a suggéré avant lui qu'il faut "imposer" la construction de places de prison, lui pointe un autre rouage du système judiciaire. "L'idéologie de la justice est totalement nauséabonde. Les juges se lèvent le matin en se disant 'on va arrêter de punir, on va arrêter d'incarcérer, ce n'est pas la solution'. Si ça ce n'est pas la solution, c'est quoi ? [...] La France est unanime, il y en a marre !"