Cyril Hanouna - Kylian Mbappé : «On est un pays qui a toujours préféré le perdant magnifique au vainqueur un peu hautain» lance Martin Leprince

Kylian Mbappé clive de plus en plus. Le joueur du Real Madrid, qui n'a pas participé aux derniers matchs des Bleus face à Israël et la Belgique, a été aperçu à Stockholm en sortie de boîte de nuit. Un séjour qui lui a coûté cher en termes d'image, car non seulement son absence en Bleu a fait parler, mais il est en plus cité dans une affaire de viol qui se serait déroulée dans son hôtel lorsqu'il y était. Autrefois coqueluche des Français, Kylian Mbappé ne fait désormais plus l'unanimité et son attitude, parfois jugée arrogante, est souvent pointée du doigt. Pour Martin Leprince, journaliste et auteur du livre-enquête Kylian Mbappé - Né pour gagner, invité d'On marche sur la tête, le problème tient au fait qu'en France, "on est un pays qui a toujours préféré Poulidor à Anquetil, c'est-à-dire le perdant magnifique au vainqueur un peu hautain".

