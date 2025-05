Cyril Hanouna - «Il n'y a pas un artisan qui vous dit que ça va bien en ce moment», déplore Gauthier Le Bret

Alors que la colère des taxis prend de l'ampleur, avec une quatrième journée de mobilisation en France, Gauthier Le Bret, invité de l'émission "On marche sur la tête", s'étonne du contexte actuel dans le monde du travail en France aujourd'hui. Réagissez au 01.80.20.69.21.

Que se passe-t-il dans le monde du travail aujourd’hui en France ? Depuis maintenant quatre jours, des centaines de taxis manifestent dans plusieurs villes de l’Hexagone. L'intersyndicale des taxis a entamé lundi une mobilisation massive pour protester contre un projet de nouvelle tarification de l'Assurance maladie sur les transports de malades par des chauffeurs de taxi conventionnés. Pourtant, ces trajets vers les hôpitaux ou cabinets médicaux représentent une part essentielle du chiffre d'affaires de nombreux chauffeurs.

De quoi exaspérer Gauthier Le Bret, invité de l’émission On marche sur la tête. Face à cette colère, une de plus dans le monde du travail, il constate "qu’il n’y a pas un artisan qui vous dit que ça va bien en ce moment". "L’époque Sarkozy était une belle période quand on était entrepreneur car c’était ‘travailler plus pour gagner plus’. Aujourd’hui, ça a totalement changé, on est asphyxié de taxes", dénonce le journaliste.