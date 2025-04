Au micro de Cyril Hanouna, Gauthier Le Bret affirme qu'il existe un "exode sécuritaire" en France. Un phénomène qui verrait certains Français déménager d'une ville tenue par la gauche à une ville tenue par la droite, pour échapper à l'insécurité. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





L'insécurité et la violence peuvent-elles en France menée à des déménagements ? Pour Gauthier Le Bret, oui. Après avoir entendu le témoignage glaçant d'un témoin de la fusillade qui a éclaté jeudi dans un fast-food de Rennes, Cyril Hanouna explique que de nombreux Rennais lui font part du délabrement de la situation dans cette ville.

Ce à quoi Gauthier répond dans On marche sur la tête : "Ceux qui ont les moyens déménagent, il y a une espèce d'exode sécuritaire. On quitte les villes où on n'est plus en sécurité, et si on a des moyens, on achète ailleurs. On trouve une ville de droite. Donc on quitte la ville de gauche, pour la ville de droite, en espérant être plus en sécurité."