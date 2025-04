Cyril Hanouna – Rennes : «On s’est mis au sol, les mains sur la tête», un élu d'opposition, témoin de la fusillade, raconte

Charles Compagnon, élu local d'opposition de Rennes a assisté à la fusillade qui a éclaté dans un fast-food jeudi dernier. Il témoigne au micro de Cyril Hanouna de la scène traumatisante qu'il a vécu. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Des images qui resteront gravées dans sa mémoire. Jeudi en fin d'après-midi à Rennes, une fusillade a éclaté dans un fast-food, près d'un point de deal. Assis dans un restaurant "Subway" au moment des faits, Charles Compagnon, élu local d'opposition (Horizons) témoigne dans On marche sur la tête. "J'ai vu devant moi arriver un type déterminé avec un fusil d'assaut. [...] On s'est mis au sol, les mains sur la tête, en attendant que ça passe. Et à chaque fois que ça faisait 'clac, clac, clac', on se disait 'on ne l'a pas pris, on ne l'a pas pris, on ne l'a pas pris'. Et on s'est relevé, comme dans le film Pulp Fiction, on s'est touché les bras, le ventre, les jambes. On a vu qu'on n'était pas touché. Par contre, au moment où on a regardé au sol, il y avait trois jeunes qui nous ont dit 'on a pris les balles, on a pris les balles'.