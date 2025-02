Invitée à réagir sur l’actualité lors de l’émission "On marche sur la tête", Cathy pointe du doigt le manque de réactions face à la décision de l’Arcom de mettre fin à la diffusion de C8. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Une décision qui ne plaît pas à tout le monde. Alors que C8 vit ses derniers jours, pour Cathy, invitée dans l’émission On marche sur la tête, la fermeture de la chaîne n’a pas de sens. “On prend des décisions contre les Français avec l’argent des Français”, s’indigne l’auditrice. Pour Cathy, il n'est pas légitime de fermer la chaîne la plus regardée de la TNT par les Français. “Je ne vois pas trop de réactions, j’ai l’impression que les gens subissent”, exprime-t-elle. “Cela fait des années que l’on maltraite les Français et on ne dit rien”, poursuit Cathy. Elle dit avoir hâte que "les Français tapent du poing sur la table".