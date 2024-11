Cyril Hanouna - Elias d'Emzalène : «Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne doivent pas avoir la parole», juge une auditrice

Fallait-il donner la parole à Elias d’Imzalène ? Jeudi soir dans Complément d'Enquête, le fiché S, connu notamment pour avoir appelé à "l'intifada à Paris" et encourager les jeunes musulmans à porter à l'école l'abaya et le qamis malgré leur interdiction, a été longuement interrogé sur ses propos. Si Thierry, un auditeur d'On marche sur la tête, juge qu'il faut donner la parole à "ces gens-là" pour les combattre sur le terrain des arguments, ce n'est pas du tout le cas de Josette.

Pour cette dernière, "les gens qui ne respectent pas les lois de la République sont dangereux et ne doivent pas avoir la parole". Selon elle, "plus ils parlent et plus, ils sont écoutés. Et malheureusement, les jeunes n'entendent pas ce que nous, on entend".