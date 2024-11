Cyril Hanouna - Déficit budgétaire : «Augmenter les impôts, une erreur de béotien» pour Marc Touati

Ça a été l'une des premières annonces mémorables de Michel Barnier à Matignon. Face à un déficit de 166,6 milliards d'euros, le Premier ministre a annoncé des hausses d'impôts. Mais pour l'économiste Marc Touati, invité d'On marche sur la tête, "c'est une erreur de béotien".

"C'est ce qu'on apprend aux étudiants en première année d'économie. On leur dit attention, si vous augmentez les impôts, vous allez casser l'activité économique, vous allez réduire ce qu'on appelle l'assiette fiscale. On va ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc à la fin, on aura moins de recettes fiscales."