Cyril Hanouna - Budget 2025 : «La tempête financière a déjà commencé», affirme Marc Touati

Il s'est voulu alarmiste. Mardi soir lors du journal du 20H sur TF1, le Premier ministre Michel Barnier a prédit, en cas de censure de son gouvernement et d'absence de budget pour 2025, "une tempête probablement assez grave et des turbulences graves sur les marchés financiers". Mais pour Marc Touati, la "tempête financière est déjà là". Invité d'On marche sur la tête l'économiste poursuit : "Aujourd'hui, le taux d'intérêt que paye la France sur sa dette publique, est plus élevé que la plupart des pays de la zone euro. [...] Sur les deux dernières années, la France est le seul pays de la zone euro qui a augmenté son déficit public."