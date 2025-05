Cyril Hanouna - «Ce que j'ai vu, c'est son postérieur dénudé» : le chauffeur de bus RATP s'exprime après avoir refoulé une voyageuse

Article Suggestions

Après avoir refusé l’accès à une passagère qu’il jugeait trop légèrement vêtue, un chauffeur de bus RATP a été sanctionné. Une scène captée en vidéo et devenue virale. Invité de l’émission On marche sur la tête, il s’explique pour la première fois et affirme avoir réagi face à "un postérieur dénudé", et non aux vêtements de la jeune femme.