Cyril Hanouna - «Arrêtez de faire de la politique sur notre dos», insiste un auditeur musulman après le drame dans le Gard

Ce lundi, dans l’émission "On marche sur la tête", présentée par Cyril Hanouna, un auditeur musulman a dénoncé la récupération politique qui a suivi le meurtre d’un jeune Malien dans une mosquée du Gard. Pour lui, "les politiciens doivent arrêter de faire de la politique sur notre dos". Vous pouvez réagir en composant le 01.80.20.39.21.

Un ras-le-bol. Vendredi dernier, un Français de 21 ans a tué un jeune Malien de plusieurs dizaines de coups de couteau dans la mosquée de la petite commune gardoise de La Grand-Combe. Dimanche, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées en début de soirée à Paris, dont le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, qui avait accusé Bruno Retailleau de cultiver un "climat islamophobe". Mais pour Saïd, un auditeur musulman invité à réagir dans l’émission On marche sur la tête, “les partis politiques sont en train de nous diviser”.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

“On devrait être solidaire, tous, entre juifs, musulmans, chrétiens. Là, on est en train de pleurer parce qu'il y a un pauvre jeune homme qui est mort pour rien. On devrait marcher tous ensemble, main dans la main, et c'est tout. Arrêtez de faire de la politique sur notre dos”, dénonce-t-il. Par ailleurs, il a appelé, au micro d’Europe 1, la communauté musulmane à ne pas se venger. “Il n’y a pas de vengeance à donner, on peut marcher tous ensemble”, insiste-t-il.