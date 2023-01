EUROPE 1 ET VOUS - «Cyclistes, au pas obligatoire» : à Strasbourg, des panneaux pour mieux protéger les piétons

La cohabitation entre cyclistes et piétons est parfois problématique dans les centres des grandes villes. À Strasbourg, par exemple, l’une des villes de France où il y a le plus de vélos, les accidents ou les conflits sont assez fréquents. La mairie a donc décidé d’implanter une quinzaine de panneaux à l’entrée des grandes artères piétonnes pour inciter les cyclistes à lever le pied, au risque de recevoir une amende de 35 euros.

"Il m’arrive de rouler trop vite"

"Cyclistes au pas obligatoire, ne gênez pas les piétons" : voilà ce qu’on peut lire sur ces panneaux, que beaucoup de vélos n’ont pas encore remarqué... et qui les surprennent un peu ! "Ah d’accord, donc on a une limite de quoi ? 30 km/h ?", s’étonne cette cycliste au micro d'Europe 1. Il faut en fait "rouler au pas", indique le panneau. "Autant marcher à pied alors !", lance-t-elle.

"Il m’arrive de rouler trop vite", reconnaît cette autre jeune femme à vélo. "C’est à nous d’être vigilants, mais on ne sait pas toujours ce que vont faire les piétons non plus, c’est compliqué", ajoute-t-elle.

"Il n’y a pas un jour où je ne risque pas de me faire renverser"

Et lorsqu’on pose la question aux piétons, ils sont tous quasiment unanimes. "Les cyclistes ont un peu pris le dessus", estime cette Strasbourgeoise. "Regardez, là ! Un vélo qui passe, en plus avec des marchandises et qui fonce !", s’indigne cette autre passante. "Pour eux, un trottoir, c’est une piste cyclable", dénonce-t-elle. "Il n’y a pas un jour ou une demi-journée où je ne risque pas de me faire renverser par un vélo", soupire-t-elle.

"Beaucoup de cyclistes ne connaissent pas forcément le Code de la route"

Le nombre d’accidents n’a pas augmenté ces derniers temps, mais pour Sophie Dupressoir, conseillère municipale en charge de la ville cyclable, il faut prévenir les incivilités. "Beaucoup de cyclistes ne connaissent pas forcément le Code de la route. Il y a un sentiment d’insécurité de la part des piétons auquel il faut absolument remédier", insiste-t-elle. C’est écrit en bas du panneau : un cycliste qui roule trop vite risque une contravention de 35 euros.