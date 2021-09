Cyberattaques : un nombre d'infractions multiplié par six depuis le début de l'épidémie

Si la quatrième vague épidémique évolue favorablement selon Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, avec 20% de cas positifs en moins en une semaine, les entreprises doivent se méfier d'autres virus, informatiques ceux-là. Le nombre de cyberattaques a été multiplié par six depuis le début de l'épidémie. Souvent ciblés, les hôpitaux en savent quelque chose. La ville de Lille accueille ce lundi le forum international de la cybersécurité. L'occasion de rappeler que les entreprises doivent se méfier plus que jamais. L'an passé, 100.000 infractions liées à la cybercriminalité ont été relevées en France.

Des moyens plus importants pour la cybersécurité

Au micro d'Europe 1, le patron d'Orange Cyberdéfense Hugues Foulon alerte sur ces attaques qui viennent de partout. "Vous avez les fameux hackers qui sont motivés par l'exploit. Et puis, il y a les cybercriminels. Là, ce sont des entreprises, des mafias, dans ce qu'on appelle le dark Web où il y a des formes de supermarché du virus. C'est là qu'ils achètent tel ou tel élément pour pouvoir constituer leur attaque."

Face à ces dangers, les États ne restent pas sans réponse. La France investit un milliard d'euros pour renforcer le secteur de la cyberdéfense qui vient se rajouter aux moyens de l'ANSSI, l'Agence nationale de cybersécurité. Une unité spéciale de gendarmerie dotée de 7.000 cyberenquêteurs a également été créée cette année.

Mais pour Philippe Trouchaud, expert en cybersécurité chez PwC, la façon d'utiliser ces moyens est déterminante. "Les attaquants collaborent très bien entre eux grâce au dark Web notamment. Ils s'échangent beaucoup d'informations de manière très rapide. Et il n'y a aucune entreprise, aucun État qui, tout seul, résoudra le problème de la cybersécurité", avoue-t-il sur Europe 1. D'ailleurs, l'ANSSI et la gendarmerie vont travailler avec les grandes entreprises et les start-up au sein du Campus Cyber, un lieu unique qui va voir le jour à La Défense, près de Paris cet automne.