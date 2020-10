Crues dans le Sud-Est : quel rôle va jouer l'armée sur place ?

Venir en aide aux sinistrés en plus des secours. Alors que les intempéries qui se sont abattues sur le département des Alpes-Maritimes ont fait de très nombreux dégâts, et huit portés disparus, plusieurs centaines de soldats français ont été envoyés sur place avec une "double mission", explique au micro d'Europe 1 le colonel Barbry. Le premier volet est naturellement de rechercher les disparus, mais aussi d'aider "la population, avec l'acheminement de ressources de premières nécessités (eau, vivres, couvertures...) via hélicoptère".

Acheminer des ressources de premières nécessités

Un moyen de transport indispensable, puisque de nombreuses routes de l'arrière-pays niçois ont été endommagées par les crues, voire complètement détruites par endroits. Des "hélicoptères de manœuvre" sont également prévus pour "acheminer des personnels" ou encore "extraire les habitants de ces sites de leurs conditions difficiles". Via les airs, l'armée a déjà acheminé "plusieurs groupes électrogènes" alors que 12.000 foyers sont encore privés d'électricité dans le département. Autre mission des soldats envoyés en renfort sur place : "rétablir les axes de communication et et déblayer les zones les plus gravement touchées".