Crise énergétique : malgré l'inflation, le bois reste l'énergie la moins chère

7 millions de Français se chauffent au bois. Il faut dire que ce matériau est la solution rassurante face aux prix de l'électricité et du gaz. Pourtant, il n'est pas épargné par l'inflation. Face à cela, le gouvernement vient d'annoncer une aide exceptionnelle de 50 à 200 euros pour protéger les ménages modestes qui se chauffent au bois. Avec l'inflation et la hausse de la demande, le prix moyen du bois a augmenté de 30% en un an. Par exemple, la tonne de granulés coûtait 300 euros il y a un an et demi, contre 800 à 900 euros actuellement.

>> LIRE AUSSI - Vendée : comment une entreprise de meubles récupère le bois brûlé par les incendies

L'électricité plus chère de 10 centimes au kilowattheure

Pourtant, selon Florian Court, conseiller en politique forestière, il est encore possible de faire des économies en se chauffant au bois. "Le granulé reste l'énergie la moins chère pour le consommateur. Si on raisonne en termes de kilowattheures, on est aujourd'hui à 11 ou 12 centimes le kilowattheure. Pour l'électricité, on est à 21 centimes", précise-t-il.

Actuellement, seul le prix du gaz de ville est aussi rentable que celui des granulés. Cependant, cela ne va pas durer car les prix du gaz et de l'électricité vont augmenter de 15% en janvier avec l'allègement du bouclier tarifaire.